В Ивано-Франковске умерла пенсионерка с подозрением на COVID-19 (видео)

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в видеообращении на своей странице в Facebook, передает FaceNews.ua.
"Сегодня женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Из села Чукаловка. Пока что она с подозрением. Соответсвующие тесты переданы в Киев", – сказал он.
Чукаловка – это пригород Ивано-Франковска. Село расположено в Тисменицком районе.
По состоянию на 17:30 23 марта на Сумщине проверяют 10 подозрений на COVID-19....
Правительство приняло решение о введении режима чрезвычайного положения в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях....
Среди четырех новых случаев заражения два - завезенных, два - при передаче от больных внутри страны....
По данным и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимира Збаражского, по состоянию на 16.00 23 марта в Сумах добавилось еще...
На Сумщине по результатам инспекции районных больниц будут приняты кадровые решения....