В Ивано-Франковске умерла пенсионерка с подозрением на COVID-19 (видео) В Ивано-Франковске умерла женщина пожилого возраста с подозрением на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в видеообращении на своей странице в Facebook, передает FaceNews.ua.

"Сегодня женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Из села Чукаловка. Пока что она с подозрением. Соответсвующие тесты переданы в Киев", – сказал он.

Чукаловка – это пригород Ивано-Франковска. Село расположено в Тисменицком районе.