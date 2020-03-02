На Сумщине проверяется 10 подозрений на COVID-19

Утром таких подозрений было 18. Об этом сообщил заместитель директора Сумского лабораторного центра Михаил Мацюк, пишет UA:СУМИ.
По словам Михаила Мацюка, восемь подозрений не подтвердились. Еще три подозрения добавились за сегодняшний день. Это все сумчане: один сейчас находится в больнице, остальные на самоизоляции.
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