Мэр Шостки предлагает штрафовать за «появление на улице без уважительных причин»

«Людей в городе стало значительно меньше, но отдельные случаи есть, и мы будем с ними бороться. Будем штрафовать на админкомиссии. Если ты ходишь по улице, то мы тоже организуем комиссию, пришли, составили админпротокол, иди на админкомиссию - получишь штраф. Если это без уважительных причин. На улице без уважительных причин ходить нечего», - заявил Николай Нога.
Сумской адвокат Юрий Кондратенко, который пересмотрел заявление Николая Ноги, сказал, что без объявления чрезвычайного положения в стране - нельзя ограничивать свободу передвижения, пишет UA:СУМИ.
«Первое, чтобы человека привлекать к ответственности, на то должна быть определена конкретная правовая норма. Из этого репортажа, который я видел, Нога не указал на каком правовом основании будет привлекать к административной ответственности в виде штрафа админкомисии. Тем более интересно, неужели на админкомиссию бездействует коронавирус? И нельзя ограничить в праве передвижения свободного. Потому что он отмечает, что передвижение, если будет определено без уважительных причин. Как можно определить уважительную причину? Я считаю, что это абсолютно не обоснованное заявление», - говорит адвокат Юрий Кондратенко.
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