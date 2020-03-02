Пойдут ли на пользу Сумам изменения в схеме движения маршруток? Замдиректора областного лабораторного центра считает, что изменение схемы движения маршруток не пойдет на пользу сумчанам.

22 марта исполком Сумского горсовета принял решение, что с понедельника маршрутки будут ездить по новым маршрутам. Большинство были сокращены до центра, часть тех, которые ехали не через центр, осталась, еще часть совсем отменили. Однако сегодня маршрутки ездили по-старому. Перевозчики, которые были инициаторами изменений, попросили день-два на адаптацию, на корректировку графиком и т.п. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко.

Что интересно, в проекте решения исполкома, опубликованном в субботу, изменения маршрутов начинались со среды, 25 марта. Однако в воскресенье уже все переиграли. Почему решили менять все с понедельника, неизвестно, потому что решение принималось непублично.

По мнению заместителя директора областного лабораторного центра Михаила Мацюка, появление пересадочных станций в условиях карантина может привести к заражению людей, пишет UA:СУМИ.

«С моей точки зрения, было бы лучше, чтобы люди ехали от конечной до конечной. Потому что в зоне пересадки возможно скопление людей. И человеку, который все так едет в маршрутке, нужно надевать маску. Это снижение риска заболевания для тех людей, которые находятся в маршрутке. Они сидят рядом. Я понимаю, что вирус не летает, но дышат в затылок, и есть ветер, который относит капли слюны. Я бы рекомендовал, чтобы ездили от маршрута к маршруту. Возможно, в данной ситуации нужно, чтобы маршрутки ездили чаще», - считает Михаил Мацюк.

На аппаратном совещании городской голова Александр Лысенко сказал, что с 24 марта в транспорт пускать исключительно в масках.