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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Конотопе полицейские прострелили ногу вооруженному наркоману-самоубийце — дело отдали ГБР

ГБР открыло уголовное дело в отношении полицейских из Конотопа, которые открыли огонь по вооруженному наркоману.

Об этом пишет 368.media  со ссылкой на материалы производства по ч. 2 ст. 365 УК.

В конце февраля сотрудники управления полиции охраны Сумской области обнаружили  мужчину с обнаженным торсом, который находясь под действием алкоголя или наркотиков, стоял на коленях перед автомобилем местного жителя. Неадекватный человек держал нож с лезвием длиной около 25 см на уровне сердца и угрожал себя убить. На неоднократные просьбы полицейских успокоиться, неизвестный начал вести себя неадекватно и агрессивно, встав с колен человек постоянно вытаскивал нож с неглубокой раны на грудной клетке и помещал его туда же опять.

В это время, полицейские, пытаясь успокоить мужчину и прекратить его агрессивное поведение, применили газовые баллончики. Последний почти никак не отреагировал и начал еще агрессивнее вести себя по отношению к одному из полицейских. При этом нападавший достал нож из раны и держал в правой руке лезвием вниз, постоянно замахиваясь на правоохранителя.

Тогда полицейский громко и четко неоднократно сделал мужчине предупреждение о возможном применении огнестрельного оружия. Однако неизвестный не отреагировал и продолжал подходить ближе с ножом на них.

Когда нападавший увидел оружие в руках полицейских, начал нецензурно выкрикивать в адрес полицейских и призывал применить оружие, еще активнее размахивая ножом. Мужчина резко направился к правоохранителю и замахнулся ножом пытаясь нанести им удар. В связи с этим полицейский выстрелил в нападавшего в область коленного сустава правой ноги. Ранение не остановило мужчину и он продолжил свои агрессивные действия в отношении полицейских.

После этого, второй сотрудник охраны повторно потребовал бросить нож и прекратить противоправные действия, сделал предупредительный выстрел вверх, и через несколько секунд неизвестный бросился в сторону первого полицейского. Правоохранитель выстрелил еще 2 раза в область ног, попав в бедренную часть левой ноги.

Нападавшего задержали и открыли в отношении него производство. В рамках дела следователи ГБР ходатайствовали о предоставлении доступа к медицинской документации. Отмечается, что у следствия возникла необходимость назначения судебно-медицинской экспертизы тяжести и характера телесных повреждений у потерпевшего. Суд ходатайство удовлетворил.

Право ГБР Превышение полномочий Стрельба

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