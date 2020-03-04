Кому в Сумах сегодня отключили воду и тепло? «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Речь идет о домах по адресам: ул. Прокофьева, 24Б (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Засумская, 14 (ремонт радиатора отопления в квартире), ул. Рыбалко, 8 (ремонт трубы отопления на полотенцесушителе).