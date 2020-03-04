Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19394

Кому в Сумах сегодня отключили воду и тепло?

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Речь идет о домах по адресам: ул. Прокофьева, 24Б (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Засумская, 14 (ремонт радиатора отопления в квартире), ул. Рыбалко, 8 (ремонт трубы отопления на полотенцесушителе).

Общество Отключение воды

По тематике

Сумской водоканал анонсирует отключение воды
Вчера 14:45

Сумской водоканал анонсирует отключение воды

В связи с проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» завтра, 24 марта, в 6:00 прекратит водоснабжение в дома жителей с. Нижнее...

Где в Сумах вечером отключат воду?
20.03.2020 18:53

Где в Сумах вечером отключат воду?

Сегодня, 20 марта, КП «Горводоканал» приостановит работу Лучанской насосной станции в связи с порывом водопровода диаметром 500 мм....

Сумской водоканал сообщает об отключении воды
19.03.2020 10:54

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторых домов на ул. А. Пушкина, Я. Мудрого, Луговой, Т....

17.03.2020 10:12

Центр Сум остался без воды

Водоканал сообщает об отключении воды....

16.03.2020 13:06

В Сумах отключили воду в Курском микрорайоне

Из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Хотеньская, Леси Украинки и проспекту...

view counter

Статьи

Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
Сегодня 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.