Кому в Сумах сегодня отключили воду и тепло?

Речь идет о домах по адресам: ул. Прокофьева, 24Б (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Засумская, 14 (ремонт радиатора отопления в квартире), ул. Рыбалко, 8 (ремонт трубы отопления на полотенцесушителе).
В связи с проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» завтра, 24 марта, в 6:00 прекратит водоснабжение в дома жителей с. Нижнее...
Сегодня, 20 марта, КП «Горводоканал» приостановит работу Лучанской насосной станции в связи с порывом водопровода диаметром 500 мм....
В связи с проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторых домов на ул. А. Пушкина, Я. Мудрого, Луговой, Т....
Водоканал сообщает об отключении воды....
Из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Хотеньская, Леси Украинки и проспекту...