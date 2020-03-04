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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:32429

В Сумах медиков возят не бесплатно

КП «Электроавтотранс» сообщает, что с понедельника, 23 марта, коммунальный транспорт выполняет спецрейсы.

Спецрейсы, осуществляющие довозку к месту работы, платные. Это означает, что пассажиры должны оплатить проезд согласно действующему тарифу – 4 грн и получить билет. Для пассажиров льготных категорий, совершающих поездки именно в коммунальном транспорте, который остался работать в г. Сумы по установленным маршрутам, проезд согласно определенных льгот.

Вход в салон автобусов / троллейбусов только в защитных масках (в случае отсутствия у пассажира средств индивидуальной защиты, вход в салон транспортного средства запрещен.

Администрация КП «Электроавтотранс» просит соблюдать основные требования во время карантина, не провоцировать конфликтные ситуации, не подвергать опасности себя и окружающих.

Напомним: в Тростянце сделали перевозку врачей бесплатной.

Общество
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