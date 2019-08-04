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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:35613

В городском парке Сум нашли труп

23 марта полиция установила личность мужчины, чей труп был обнаружен в парке им. Кожедуба.

Им оказался 42-летний сельский житель. Труп прилично одетого мужчины нашли в парке в субботу. Тело направлено в морг для установления причин смерти.

Полиция проводит необходимые мероприятия в рамках открытого уголовного производства, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

Право Труп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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