В городском парке Сум нашли труп

Им оказался 42-летний сельский житель. Труп прилично одетого мужчины нашли в парке в субботу. Тело направлено в морг для установления причин смерти.
Полиция проводит необходимые мероприятия в рамках открытого уголовного производства, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
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