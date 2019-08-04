В городском парке Сум нашли труп 23 марта полиция установила личность мужчины, чей труп был обнаружен в парке им. Кожедуба.

Им оказался 42-летний сельский житель. Труп прилично одетого мужчины нашли в парке в субботу. Тело направлено в морг для установления причин смерти. Полиция проводит необходимые мероприятия в рамках открытого уголовного производства, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.