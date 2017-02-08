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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Рейтинг губернаторов: Сумщина – последняя

Деловая столица подвела итоги социально-экономического развития регионов за 2019 г.

Издание сравнивало показатели 23 мирных регионов (без оккупированных АРК и Севастополя и наполовину оккупированных Донетчины и Луганщины) по 20 общественно значимым критериям. Все цифры берутся из сводок Госстата и его территориальных органов.

Сумщина оказалась на последнем, 23-м месте с -56,5 балла. С 25 июня 2019 г. вр.и.о. главы ОГА была Ирина Купрейчик. Полноценного главу ОГА Сумщина получила последней - только 11 марта 2020 г. на эту должность был назначен Роман Грищенко.

Перед ним стоит множество проблем. В частности, усугубляется давняя проблема Сумщины - задолженность по зарплате. В течение января-мая сумма долга выросла на 17,9 млн грн - с 275,3 до 293,2 млн грн. А в течение июня-декабря долг вырос на 37 млн грн и на 1 января составил 330,2 млн грн - по 1762 грн на одного штатного работника, что является наихудшим показателем по Украине и в 4,24 раза выше среднеукраинского уровня. Отметим, что в течение января 2020 г. долг вырос еще на 20,9 млн грн и достиг 351,1 млн.

Кроме того, по итогам 2019 г. область оказалась на последнем месте по объему строительной продукции - как в абсолютных цифрах (1,55 млрд грн), так и в пересчете на душу населения (1446 грн/чел., что втрое ниже среднеукраинского уровня). При этом по общей площади нового жилья и новых нежилых зданий на тысячу жителей Сумщина заняла места четвертое снизу и третье снизу, по динамике строительства - четвертое снизу. По объему капитальных инвестиций на душу населения область в пятерке аутсайдеров.

Вдобавок Сумщина в четверке регионов, где зафиксировано наибольшее сокращение среднемесячной численности штатных работников (на 4,6% по сравнению с предыдущим годом) и наблюдалась наихудшая динамика розничной торговли. Среди достижений области можно отметить разве что четвертое место по динамике нефинансовых услуг.

Представляя общественности Сумщины нового главу ОГА, первый замруководителя Офиса Зеленского Сергей Трофимов обозначил приоритетные задачи, стоящие перед Грищенко: ремонт дорог в области, обеспечение инвестиционной привлекательности и т. д. В свою очередь, Грищенко заявил, что особое внимание будет уделять вопросу ремонта дорог и реализации инвестиционных проектов. К Сумщине он отношения не имел, как и к дорогам и инвестициям; его карьера прошла в органах военной прокуратуры.

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