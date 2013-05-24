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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24382

В Сумах объявили подозрение администраторше подпольного казино

Прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении жительнице г. Сумы, которая обеспечивала функционирование одного из подпольных игорных заведений (ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).

По версии следствия, в помещении, оборудованном компьютерной техникой и с соответствующим программным обеспечением, девушка, после получения определенной суммы от посетителей, выдавала им цифровой код для доступа к азартным играм, разъясняла правила игры, а также выплачивала денежные выигрыши победителям.

В то же время следствие продолжается, устанавливаются сообщники подозреваемой, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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