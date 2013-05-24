В Сумах объявили подозрение администраторше подпольного казино

По версии следствия, в помещении, оборудованном компьютерной техникой и с соответствующим программным обеспечением, девушка, после получения определенной суммы от посетителей, выдавала им цифровой код для доступа к азартным играм, разъясняла правила игры, а также выплачивала денежные выигрыши победителям.
В то же время следствие продолжается, устанавливаются сообщники подозреваемой, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Прокуратура г.Сумы осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины, которое находится...
Милиция Сумской области проводит проверку деятельности заведений «Украинская национальная лотерея» на предмет предоставления гражданам запрещенных услуг по игорному бизнесу и... 4
Народный депутат Олег Медуница (фракция ВО «Батьківщина») разместил в своем блоге запись о «новом дыхании игорного бизнеса».... 12
Народный депутат Олег Медуница (фракция ОО «Батьківщина») заявил, что случайно обнаружил игровые автоматы в одном из развлекательных заведений Сум.... 23
В текущем году правоохранителями остановлена работа 49 игровых автоматов, изъято 133 единицы компьютерной техники, 15 единиц букмекерских терминалов и другого... 3