Жительница Сумщины перечислила мошенникам 85 тысяч грн В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя жительница Шостки.

Женщина рассказала, что утром на ее домашний телефон позвонил неизвестный, и голосом, похожим на голос ее близкого знакомого, просил о помощи. По его словам, он попал в ДТП и находится в больнице. На срочную операцию ему нужны деньги. Далее трубку взял другой собеседник, в разговоре назвался врачом. Он рассказал пенсионерке, что нужно 8000 долларов США на замену пострадавшему коленных суставов. Деньги вроде бы нужно перечислить на указанный номер банковской карточки срочно, ведь время идет на минуты, и человек может остаться инвалидом.

Испуганная женщина собрала все имеющиеся деньги, которые собирала себе на операцию, и через терминал самообслуживания перечислила более 85 000 гривен. По словам пострадавшей, она собиралась искать недостающую сумму, если бы не звонок от того же близкого знакомого. Он заверил ее, что с ним все хорошо, а ей звонили мошенники.

По факту мошенничества в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого полицейские проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц и местонахождение причастных к преступлениям лиц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.