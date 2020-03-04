У Сумах виплати безробітним під час карантину не припиняються У вівторок, 24 березня цього року, директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний провів селекторну нараду з директорами Сумського міського, Конотопського міськрайонного центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій, Сумського центру професійно-технічної освіти.

Поміж іншого, керівник служби зайнятості Сумщини, зокрема, наголосив: на період карантину задля запобігання поширенню нового коронавірусу COVID-19 офіційно зареєстрованим безробітним збережуть відповідні виплати.

- Час від часу, - говорить В.Підлісний, - з’являються неправдиві повідомлення щодо можливого призупинення виплат допомоги із безробіття на період карантину. Це не відповідає дійсності. Фінансові зобов’язання служби зайнятості перед безробітними виконуються відповідно до чинного законодавства.Для отримання інформації користуйтеся виключно перевіреними джерелами – це офіційні сайти державної служби та обласного центру зайнятості, відповідні сторінки у Фейсбук, «гарячі лінії».

Служба зайнятості також запровадила обмежений прийом громадян на період карантину.

В.Підлісний пропонує такий алгоритм дій. Якщо ви втратили роботу, то зареєструйтеся у центрі зайнятості (якщо це питання неможливо відкласти до закінчення карантину). Можна направити копії документів електронною поштою або особисто, надавши копії документів через спеціальну скриньку перед входом до центру зайнятості. Адреси (фізичні та електронні) – на офіційному сайті обласної служби зайнятості. Центр зайнятості чи філію необхідно обирати той, який є найбільш зручним для вашого відвідування (реєстрація місця проживання (прописка) не має значення). Якщо вам призначено відвідування у період карантину, воно переноситься на інший термін. Вам мав зателефонувати працівник центру зайнятості та повідомити про це. Якщо до вас не додзвонилися, зателефонуйте вашому кар’єрному раднику. Отже, центр зайнятості у період карантину відвідувати не потрібно (семінари також скасовано). Санкцій ні до кого застосовано не буде. Головне, знаходьтеся на зв’язку з вашим кар’єрним радником.

Нарахування допомоги по безробіттю відбувається у відповідності до діючого законодавства, до прийняття відповідних змін до «Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності». Коли будуть прийняті зміни, ми одразу повідомимо про це на офіційних медіа-ресурсах.

У будь якому випадку дотримуйтеся золотого правила: є питання – телефонуйте своєму фахівцеві й отримуйте кваліфіковану відповідь.