В Сумах пройдет «антикоронавирусная» сессия Сегодня, 24 марта, пройдет сессия Сумского горсовета.

Она назначена на 14.00 и пройдет в режиме онлайн. В повестке дня вопросы перераспределения бюджетных средств на борьбу с распространением коронавирсуной инфекции. Также мэр Сум Александр Лысенко анонсировал решение о закрытии города для нежителей Сум.