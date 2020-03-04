В Сумах пройдет «антикоронавирусная» сессия

Она назначена на 14.00 и пройдет в режиме онлайн. В повестке дня вопросы перераспределения бюджетных средств на борьбу с распространением коронавирсуной инфекции. Также мэр Сум Александр Лысенко анонсировал решение о закрытии города для нежителей Сум.
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По состоянию на 17:30 23 марта на Сумщине проверяют 10 подозрений на COVID-19....
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