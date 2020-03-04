В Сумах поймали элитную воровку

В отдел криминальной полиции Сумского отдела полиции обратились представители одной из сетей известных продовольственных супермаркетов и сообщили, что заметили на записях камер видеонаблюдения женщину, которая брала с полок в магазине товар, а потом выходила из помещения заведения, не заплатив за него. Причем продукты действительно дорогие: пакет королевских креветок, банки с красной икрой, алкоголь стоимостью около 2400 гривен за бутылку.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, работники полиции выяснили, что к кражам из магазина может быть причастна 32-летняя жительница областного центра, которая ранее уже была осуждена за подобное. А уже через два дня охрана супермаркета остановила женщину во время ее очередного "похода" в магазин за бутылкой дорогого алкоголя и пакетом креветок. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, оперативники полиции установили, что за несколько дней до своего задержания, женщина успела поступить еще и мошенничество. На улице она познакомилась с мужчиной, вместе с ним употребляла алкоголь, а когда тот захмелел, попросила у него телефон, «чтобы позвонить», и убежала с чужим гаджетом.
Правоохранители в отношении женщины начали еще одно досудебное расследование - по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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