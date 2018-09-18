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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49201

Сумской клуб туристов-альпинистов «Абалаковец» празднует 57-ю годовщину

Сегодня, 24 марта, исполняется 57 лет клубу туристов-альпинистов «Абалаковец» Сумского дворца детей и юношества.

С праздником всех абалаковцев поздравила его глава Вера Паненко.

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АБАЛАКОВЦЫ!

24 марта - день рождения клуба "Абалаковец"! Сегодня клубу исполнилось 57 лет! Не будем рассказывать его историю, она у каждого абалаковца своя и эти фото - капля из нашей, переполненной событиями, жизни за эти годы. Для меня сегодня - непростой день. Это первый день рождения клуба в моей личной более 50-летней клубной практике, когда мы не можем встретиться , поговорить и послушать друг друга, рассказать о победах, погрустить о неудачах, вспомнить об ушедших, попеть песни, посоревноваться ... да мало ли что еще. Карантин. Но никто не запрещает нам вспомнить и написать об этом. Еще одна возможность не скучать дома, раскрыть старые альбомы, пересмотреть (и поделиться с нами) фотографии, вспомнить свой приход в клуб и самые запомнившиеся моменты (и нам рассказать). Да все, что угодно! Сегодня наш день, абалаковцы!», - написала она.

Спорт Абалаковец

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