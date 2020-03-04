На Сумщине пожарные укротили масштабный пожар (видео) Укрощая возгорание дома, пожарные спасли 2 гаража, 2 автомобиля, 3 хозяйственные постройки.

23 марта в 22:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Курманы Недригайловского района. На тушение направили дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

По прибытии на место вызова спасатели установили, что огонь охватил по всей площади перекрытия и кровлю расположенных под одной крышей дома и летней кухни, отделку стен на площади около 450 кв м, которая в основном была деревянная и пластиковая. Возникла угроза переброски пламени на расположенные рядом 3 хозяйственные постройки и 2 гаража, из которых пожарные отбуксировали в безопасное место 2 легковых автомобиля.

Также усложняло ситуацию то, что для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от реки, которая находилась на расстоянии 2,5 км от центра горения.

Учитывая масштабы возгорания, на тушение привлекли дополнительные силы. Так, преодолев расстояния в 25 км и 16 км соответственно, на место пожара прибыли отделения дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части из г. Ромны и добровольная пожарная команда с. Хоружевка. Также для подвоза воды применили трактор местного агропредприятия Т-150 с бочкой емкостью 10 т.

В 23:55 совместными усилиями всех подразделений удалось остановить дальнейшее распространение огня. Чтобы полностью укротить возгорание пришлось разбирать конструкции для выявления скрытых очагов горения. В 2:28, использовав около 80 т воды, пожар ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 17 человек личного состава на 3 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 работник на 1 единицы техники добровольной пожарной команды, 2 работника на 1 единицы техники агропредприятия.

Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.