В Сумах сгорела заброшенная дача и 4,5 га сухостоя (видео) В Сумах спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 4,5 га, не допустив распространения огня на дачные дома.

23 марта в 14:43, к спасателям поступило сообщение, что в Сумах по ул. Ивана Поддубного горит не эксплуатируемая дача, огонь от которой перекинулся на сухую растительность. Из-за сильных порывов ветра, пламя мгновенно распространилось на площадь в 4,5 га. Над эпицентром горения проходили линии электропередач, а рядом находились дачные дома. К ликвидации данного пожара привлекалось 10 человек личного состава на трех единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели предотвратили опасность распространения огня на дачи и предотвратили повреждение линий электропередач от высокой действия температуры. Локализовать пожар удалось в 16:05, в 17:42 - потратив на тушение 16 т воды, полностью ликвидировать, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.