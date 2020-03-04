В Сумах сгорела заброшенная дача и 4,5 га сухостоя (видео)

23 марта в 14:43, к спасателям поступило сообщение, что в Сумах по ул. Ивана Поддубного горит не эксплуатируемая дача, огонь от которой перекинулся на сухую растительность. Из-за сильных порывов ветра, пламя мгновенно распространилось на площадь в 4,5 га. Над эпицентром горения проходили линии электропередач, а рядом находились дачные дома. К ликвидации данного пожара привлекалось 10 человек личного состава на трех единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели предотвратили опасность распространения огня на дачи и предотвратили повреждение линий электропередач от высокой действия температуры. Локализовать пожар удалось в 16:05, в 17:42 - потратив на тушение 16 т воды, полностью ликвидировать, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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