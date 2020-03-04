На Сумщину поступили тест-системы на коронавирус

Получены экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции, а также медицинские маски и защитные костюмы, сообщает Сумская ОГА.
У Сумах відділ охорони здоров’я проводить опитування містян з метою протидії занесення та поширення коронавірусу....
Сегодня, 24 марта, депутат Сумского городского совета Владимир Чепик на согласительном совете внес предложение для отыскания денег на обеспечение медицинской...
Соревнования сохранят «2020» в названии, а Олимпийский огонь останется в Токио....
По состоянию на 14.00 24 марта в Сумской области зафиксировано уже 13 больных, у которых может быть коронавирус....
Сегодня, 24 марта, должно было состояться заседание сессии Сумского городского совета....