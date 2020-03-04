Аграрии Сумского района выделят 2 млн грн на борьбу с коронавирусом Об этом сообщил глава Сумского райсовета Вадим Акперов.

«Сегодня провели совещание с руководителями аграрных предприятий по поддержке бизнесом борьбы с возможной угрозой коронавируса в Сумском районе. Предварительно определились, что каждое предприятие перечислит в благотворительный фонд по 20 гривен с каждого гектара обрабатываемой земли (в Сумском района 100 тыс. га - это позволит собрать около 2 млн. грн).

В случае ухудшения ситуации они готовы рассмотреть возможность дополнительного выделения средств. Эти деньги будут направлены на закупку необходимого оборудования и средств защиты для медицинского персонала», - написал он в Фейсбуке.