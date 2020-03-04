Сегодня в Сумах рассмотрят вопрос о закрытии города Об этом во время согласительного совета депутатам Сумского городского совета сообщил городской голова Сум Александр Лысенко.

Сумы хотят закрыть для всех, кто здесь не работает или не прописан.

По его словам, после сессии должно состояться заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой будут принимать решение о закрытии города. После этого на основе этого решения комиссии хотят принять решение исполкома, пишет sumy.today.