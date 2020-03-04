Сессию Сумского горсовета по выделению денег медучреждениям перенесли

Его начало анонсировали сначала на сегодня, на 14.00, но во время согласительного совета депутатских фракций решили сессию перенести на завтра, 25 марта, на 10.00, для того, чтобы обработать большое количество депутатских заявлений на выделение средств медицинским учреждениям.
У Сумах відділ охорони здоров’я проводить опитування містян з метою протидії занесення та поширення коронавірусу....
Сегодня, 24 марта, депутат Сумского городского совета Владимир Чепик на согласительном совете внес предложение для отыскания денег на обеспечение медицинской...
Соревнования сохранят «2020» в названии, а Олимпийский огонь останется в Токио....
По состоянию на 14.00 24 марта в Сумской области зафиксировано уже 13 больных, у которых может быть коронавирус....
Об этом во время согласительного совета депутатам Сумского городского совета сообщил городской голова Сум Александр Лысенко....