Сессию Сумского горсовета по выделению денег медучреждениям перенесли Сегодня, 24 марта, должно было состояться заседание сессии Сумского городского совета.

Его начало анонсировали сначала на сегодня, на 14.00, но во время согласительного совета депутатских фракций решили сессию перенести на завтра, 25 марта, на 10.00, для того, чтобы обработать большое количество депутатских заявлений на выделение средств медицинским учреждениям.