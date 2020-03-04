На Сумщине уже 13 подозрений на коронавирус По состоянию на 14.00 24 марта в Сумской области зафиксировано уже 13 больных, у которых может быть коронавирус.

Об этом сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк. По его данным увеличилось количество подозрений среди больных сумчан. Если утром их было 8, то сейчас уже 11. Плюс пока не сняли подозрение с двух больных: один из Бурыни и одного из Великой Писаревки, который находится на лечении в Ахтырской ЦРБ. Всего подозрений сейчас 13, пишет Sumy.Today.