Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год

Олимпийские игры в Токио решено перенести на 2021 год, о чем говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

К соответствующему решению сегодня пришли во время телефонной конференции, в которой принимали участие президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абе.

Как олимпийские, так и параолимпийские соревнования сохранят указание 2020 года в названии.

Диалог Абэ и Баха состоялся на фоне давления, оказываемого спортивным сообществом на организаторов Олимпиады, из-за невозможности проводить квалификационнные турниры и обеспечить спортсменам должную подготовку в преддверии Игр.

Ранее принимать участие в Олимпиаде 2020 года отказались Австралия и Канада. Они готовы делегировать своих спортсменов на токийские соревнования в следующем году.

На минувшей неделе в Токио прибыл Олимпийский огонь, который зажгли без зрителей. Он останется в Токио до начала соревнований.

Согласно официальным данным, по всему миру COVID-19 были заражены 392 тысяч людей. Вирус привел к смерти 17 тысяч людей.