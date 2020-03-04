Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год

Олимпийские игры в Токио решено перенести на 2021 год, о чем говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.
К соответствующему решению сегодня пришли во время телефонной конференции, в которой принимали участие президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абе.
Как олимпийские, так и параолимпийские соревнования сохранят указание 2020 года в названии.
Диалог Абэ и Баха состоялся на фоне давления, оказываемого спортивным сообществом на организаторов Олимпиады, из-за невозможности проводить квалификационнные турниры и обеспечить спортсменам должную подготовку в преддверии Игр.
Ранее принимать участие в Олимпиаде 2020 года отказались Австралия и Канада. Они готовы делегировать своих спортсменов на токийские соревнования в следующем году.
На минувшей неделе в Токио прибыл Олимпийский огонь, который зажгли без зрителей. Он останется в Токио до начала соревнований.
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