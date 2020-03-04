В Сумах фонд «Бизнес - городу» будет развозить медиков

По просьбе городского совета с 25 марта Фондом организовано специальные регулярные перевозки медицинских работников.
Маршрут 1: 7:15 Басы (конечная) - ул. Троицкая, Привокзальная - ул. 20 лет Победы - ул. Ильинская - ул. Ковпака. Транспорт: серебристый «Мерседес спринтер» ВМ6517ВК, водитель Сергей, тел. 05098503586.
Маршрут№2: 7:30 Барановка (конечная) - ул. Троицкая, Привокзальная - ул. Ильинская - ул. Ковпака - ул. Металлургов, ул. Труда.
Транспорт: белый «Мерседес» ВМ1555АА, Константин 0509389548, белый «Мерседес спринтер» ВМ1187АІ Владимир 0507195930.
Все транспортные средства будут укомплектованы средствами первичной защиты.
Сегодня средства индивидуальной защиты получил медицинский персонал Сумской областной инфекционной больницы и Сумской городской детской больницы им. Св. Зинаиды....
Група компаній «ТЕХНОЛОГІЯ» виступила з ініціативою створити цільовий благодійний фонд «БІЗНЕС-МІСТУ» з метою координації дій небайдужих бізнесменів в питаннях допомоги...