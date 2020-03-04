Для борьбы с коронавирусом сумской депутат предлагает не достраивать «Романтику» и не мостить евродворы Сегодня, 24 марта, депутат Сумского городского совета Владимир Чепик на согласительном совете внес предложение для отыскания денег на обеспечение медицинской отрасли в условиях пандемии уменьшить объем расходов специального фонда (бюджет развития).

Депутат предлагает уменьшить расходы на евродворы на 51 млн грн. А также на капитальные ремонты: - сквера МЦ «Романтика» в г.Сумы - на 4 млн грн; - туалетов в сквере «Дружба» - на 1,5 млн грн; - пешеходного перехода на перекрестке ул. Харьковская и Героев Сумщины - на 3 млн грн; Уменьшить расходы на реконструкции: - парка им. И.М. Кожедуба - 5 млн грн; - фасада МЦ «Романтика» - 6 млн грн; - здания МЦ «Романтика» -1,9 млн грн; - Театральной площади -5 млн грн; Кроме того, Владимир Чепик предлагает уменьшить расходы на - расчистку реки Сумки (между Воскресенским и Шевченковским мостами) - на 5,5 млн грн; - строительство ливневой канализации по ул. Крыничной - на 700 тыс. грн; - строительство инженерных сетей поселка Анновка (2 очередь) - 3 млн грн; - реализацию проектов-победителей общественного (партиципаторного) бюджета - 5 млн грн. Когда эпидемия закончится и, если деньги останутся, депутат предлагает их вернуть на эти объекты, пишет sumy.today.