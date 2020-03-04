Для борьбы с коронавирусом сумской депутат предлагает не достраивать «Романтику» и не мостить евродворы

Депутат предлагает уменьшить расходы на евродворы на 51 млн грн. А также на капитальные ремонты:
- сквера МЦ «Романтика» в г.Сумы - на 4 млн грн;
- туалетов в сквере «Дружба» - на 1,5 млн грн;
- пешеходного перехода на перекрестке ул. Харьковская и Героев Сумщины - на 3 млн грн;
Уменьшить расходы на реконструкции:
- парка им. И.М. Кожедуба - 5 млн грн;
- фасада МЦ «Романтика» - 6 млн грн;
- здания МЦ «Романтика» -1,9 млн грн;
- Театральной площади -5 млн грн;
Кроме того, Владимир Чепик предлагает уменьшить расходы на
- расчистку реки Сумки (между Воскресенским и Шевченковским мостами) - на 5,5 млн грн;
- строительство ливневой канализации по ул. Крыничной - на 700 тыс. грн;
- строительство инженерных сетей поселка Анновка (2 очередь) - 3 млн грн;
- реализацию проектов-победителей общественного (партиципаторного) бюджета - 5 млн грн.
Когда эпидемия закончится и, если деньги останутся, депутат предлагает их вернуть на эти объекты, пишет sumy.today.
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