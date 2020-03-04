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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:01213

Для борьбы с коронавирусом сумской депутат предлагает не достраивать «Романтику» и не мостить евродворы

Сегодня, 24 марта, депутат Сумского городского совета Владимир Чепик на согласительном совете внес предложение для отыскания денег на обеспечение медицинской отрасли в условиях пандемии уменьшить объем расходов специального фонда (бюджет развития).

Депутат предлагает уменьшить расходы на евродворы на 51 млн грн. А также на капитальные ремонты:

- сквера МЦ «Романтика» в г.Сумы - на 4 млн грн;

- туалетов в сквере «Дружба» - на 1,5 млн грн;

- пешеходного перехода на перекрестке ул. Харьковская и Героев Сумщины - на 3 млн грн;

Уменьшить расходы на реконструкции:

- парка им. И.М. Кожедуба - 5 млн грн;

- фасада МЦ «Романтика» - 6 млн грн;

- здания МЦ «Романтика» -1,9 млн грн;

- Театральной площади -5 млн грн;

Кроме того, Владимир Чепик предлагает уменьшить расходы на

- расчистку реки Сумки (между Воскресенским и Шевченковским мостами) - на 5,5 млн грн;

- строительство ливневой канализации по ул. Крыничной - на 700 тыс. грн;

- строительство инженерных сетей поселка Анновка (2 очередь) - 3 млн грн;

- реализацию проектов-победителей общественного (партиципаторного) бюджета - 5 млн грн.

Когда эпидемия закончится и, если деньги останутся, депутат предлагает их вернуть на эти объекты, пишет sumy.today.

Общество Коронавирус

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