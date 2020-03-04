В Сумах ЖЭКи дезинфицируют многоэтажки Из-за вероятной угрозы распространения на территории Сум коронавирусной инфекции COVID-19 городской голова Александр Лысенко поручил руководителям обслуживающих организаций и ОСМД проводить дезинфекцию жилого фонда.

В департаменте инфраструктуры города сообщают, по графику дезинфекция подъездов домов должна проводиться не менее двух раз в неделю и включать в себя обработку подъездов, ручек дверей, лестниц и перил.

На сегодня дезинфекция проведена в более чем 500 домах (всего в Сумах насчитывается 1837 домов).

Сейчас предприятия рассчитывают общую потребность в растворах. По информации управляющих многоквартирных домов, на данный момент, для дезинфекции жилого фонда есть 4820 л дезинфицирующего раствора, 5300 таблеток «Жавилар-эффект» и 25 л антисептиков для рук.

Некоторые предприятия используют дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Хлорантоин».

Препараты обслуживающие организации закупают за свой счет, за исключением антисептиков - их предоставило ООО «Рябина».

Дезинфекцию жилого фонда глава Сум держит на личном контроле. Он также обратился к горожанам с просьбой по возможности контролировать качество процесса дезинфекции, ведь этот вопрос касается здоровья и безопасности сумчан.

«Я хочу, чтобы в нашем городе сохранилась ситуация спокойной. Чтобы не возникло случаев этого заболевания. Поэтому прошу руководителей обслуживающих организаций добросовестно провести дезинфекцию жилого фонда, а также сообщать горожанам графики дезинфекции, которые сейчас дорабатываются», - отметил городской голова.

Заметим, параллельно коммунальные службы дезинфицируют и остановки общественного транспорта.