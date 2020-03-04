У Сумах проводять опитування з метою протидії занесення та поширення коронавірусу

Опитувальна форма для заповнення громадянами, які прибули до міста Суми з 05.03.2020 р. з країн із підвищеним рівнем захворюваності на COVID-19 та з інших областей України де були зареєстровані підтверджені випадки COVID-19
Дані будуть надані Вашому сімейному лікарю та передані до Відділу охорони здоров’я Сумської міської ради.
Заповнити анкету можна за посиланням.
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