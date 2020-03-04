В Сумах суд закрыл производство по трем делам по факту нарушения правил карантина 24 марта в связи с отсутствием состава административного правонарушения по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей), суд закрыл производство по делу в отношении продавца зоомагазина.

Согласно протоколу, 20 марта женщина, будучи продавцом в зоомагазине осуществляла прием граждан и покупателей, чем совершил правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 КУоАП. По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

В судебном заседании женщина вину не признала и пояснила, что является нанятым работником.

Из письменных доказательств, приобщенных к протоколу, усматривается, что женщина работает на ФЛП А., который и является непосредственным субъектом хозяйствования, который осуществлял соответствующую деятельность, приведенную в протоколе.

Принимая во внимание, что женщина является только работником, а не непосредственным субъектом, который осуществлял упомянутую в протоколе деятельность, поэтому в понимании ст. 44-3 КУоАП она не является субъектом указанного правонарушения.

В связи с отсутствием состава административного правонарушения по ст. 44-3 КоАП, суд закрыл производство по делу в отношении продавца магазина игрушек. Женщина также является лишь работником, а не непосредственным субъектом, который осуществлял хозяйственную деятельность по продаже игрушек. Поэтому в понимании ст. 44-3 КУоАП она не является субъектом указанного правонарушения.

Также в связи с отсутствием состава административного правонарушения по ст. 44-3 КоАП, суд закрыл производство по делу в отношении директора ООО. Согласно протоколу, 19 марта мужчина, будучи директором ООО, не прекратил работу киоска «Блинок» в г. Сумы, чем совершил правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 КУоАП.

В судебном заседании защитник возразила против составленного протокола, так как считает, что неверно определен субъект административного правонарушения, поскольку на время составления протокола мужчина не совершал хозяйственной деятельности в указанном помещении, а киоск был передан еще в августе 2019 году в аренду другому лицу. В подтверждение этого предоставлены соответствующие документы.

Каких-либо доказательств в подтверждение тех обстоятельств, что именно человек, на которого составлен протокол, осуществлял приведенную деятельность ни протокол, ни приобщенные к нему документы не содержат.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке, сообщает Заречный райсуд.