Ночью в Шостке спасатели ликвидировали масштабный пожар (видео) Сегодня, 24 марта, в 1:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Полевая в г. Шостка.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым и пламя из-под кровли. На место происшествия были направлены дежурные караулы 4-й и 5-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю гаража и летней угловой кухни одного домовладения и гараж и летнюю кухню соседнего. Огонь быстро распространялся, поскольку сооружения были построены вплотную друг к другу. Пожарными было подано стволы на тушение и защиту двух рядом расположенных жилых дома, поскольку образовалась угроза распространения и на них. Также спасатели подали пенный ствол ГПС-600 на тушение одного из гаражей, поскольку внутри находилась емкость с дизельным топливом объемом 1 куб. м.

В 1:56 возгорание локализовали, а в 3:14 - потратив на тушение почти 25 тонн воды и 110 литров пенообразователя, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.