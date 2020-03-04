Сумской дизайнер создал серию постеров на тему карантина

В ней справить с карантином сумчанам помогают Кевин из «Один дома», Джон Траволта, Человек-паук и Леонардо да Винчи со своей картиной.
«Сегодня решил запилить серию постеров, которые бы помогли донести до людей, что сейчас время карантина, но не каникул, по-доброму так=) Было бы неплохо разместить по городу ситики с подобными призывами. Ни в коему случае не развожу панику, а придерживаюсь здравого смысла, смотрю статистику, сопоставляю факты и риски, мою чаще руки, делаю «пшик пшик» антисептиком, если нахожусь в общественных местах и сохраняю спокойствие=) Всем здоровья и спокойствия», - написал он.
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