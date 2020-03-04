Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47194

Сумской дизайнер создал серию постеров на тему карантина

Сумчанин Дмитрий Дубовик выложил на своей странице в Фейсбуке серию постеров на актуальную тему карантина.

В ней справить с карантином сумчанам помогают Кевин из «Один дома», Джон Траволта, Человек-паук и Леонардо да Винчи со своей картиной.

«Сегодня решил запилить серию постеров, которые бы помогли донести до людей, что сейчас время карантина, но не каникул, по-доброму так=) Было бы неплохо разместить по городу ситики с подобными призывами. Ни в коему случае не развожу панику, а придерживаюсь здравого смысла, смотрю статистику, сопоставляю факты и риски, мою чаще руки, делаю «пшик пшик» антисептиком, если нахожусь в общественных местах и сохраняю спокойствие=) Всем здоровья и спокойствия», - написал он.

Фото
Общество Карантин

По тематике

Сегодня 16:57

На Сумщине запретили работу рынков

В Сумской области под запретом работа продуктовых и вещевых рынков....

Сегодня в Сумах рассмотрят вопрос о закрытии города
Сегодня 14:16

Сегодня в Сумах рассмотрят вопрос о закрытии города

Об этом во время согласительного совета депутатам Сумского городского совета сообщил городской голова Сум Александр Лысенко....

Сегодня 11:12

У Сумах виплати безробітним під час карантину не припиняються

У вівторок, 24 березня цього року, директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний провів селекторну нараду з директорами Сумського міського,...

Сумчанам роз’яснюють права працівників під час дії карантинних заходів
Сегодня 09:44

Сумчанам роз’яснюють права працівників під час дії карантинних заходів

Управління з питань праці з метою правильного застосування законодавства про працю під час дії карантинних заходів інформує про права працівників...

Мэр Сум все-таки хочет закрыть город (видео)
Вчера 21:55

Мэр Сум все-таки хочет закрыть город (видео)

Мэр Сум Александр Лысенко рассказал об объективной необходимости закрытия города для жителей других городов и областей....

Новости

Сумской исполком ввел новые ограничения по карантину
22.03.2020 15:30
Уже с понедельника сумчане поедут по-новому
22.03.2020 15:12
На дорогах Сумщины будут мерить температуру водителям и пассажирам
Сегодня 17:18
На Сумщине запретили работу рынков
Сегодня 16:57
В Сумах дали 13 лет за жестокое убийство
Сегодня 16:50
Сумской дизайнер создал серию постеров на тему карантина
Сегодня 16:47
У Сумах проводять опитування з метою протидії занесення та поширення коронавірусу
Сегодня 16:13
В Сумах ЖЭКи дезинфицируют многоэтажки
Сегодня 16:07
Для борьбы с коронавирусом сумской депутат предлагает не достраивать «Романтику» и не мостить евродворы
Сегодня 16:01
В Сумах фонд «Бизнес - городу» будет развозить медиков
Сегодня 15:58
Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год
Сегодня 15:13
На Сумщине уже 13 подозрений на коронавирус
Сегодня 15:03
view counter

Статьи

Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
Сегодня 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.