В Сумах дали 13 лет за жестокое убийство 13 лет проведет за решеткой мучжина, который лишил жизни свою сожительницу.

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 39-летнего сумчанина, который лишил жизни свою сожительницу.

Напоминаем, что событие произошло 11 декабря 2018 года в г. Сумы. В полицию около 16.00 позвонила сумчанка и сообщила, что на лестнице многоквартирного дома лежит окровавленная женщина. Прибыв по вызову, полицейские обнаружили потерпевшую в одной из квартир. Женщина была в полусознании, рядом с ней сидел сожитель. Медики забрали пострадавшую в больницу, где через несколько минут констатировали ее смерть. Согласно заключению экспертов, 38-летней женщине был нанесен около 40 ударов.

В суде мужчина признал, что они с сожительницей в тот день вместе употребляли спиртные напитки, а потом поссорились. По его словам, женщина начала ему упрекала тем, что он нигде не работает, сравнивала с другими мужчинами, а потом еще и дала пощечину. Он разозлился, оттолкнул ее, что было дальше - не помнит. Уверял, что никогда не бил гражданскую жену. Однако свидетели рассказали в суде, что потерпевшая систематически ходила с синяками и гематомами, часто сидела в подъезде на лестнице, потому что обвиняемый выгонял ее из квартиры. Более того, он имеет вспыльчивый характер и до этого уже отбывал наказание за убийство по неосторожности своего отца.

По приговору Ковпаковского районного суда г. Сумы от 20 марта обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и осужден к 13 годам лишения свободы. Приговор он ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.