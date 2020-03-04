На Сумщине запретили работу рынков В Сумской области под запретом работа продуктовых и вещевых рынков.

И усиливается контроль за недопущению стихийной торговли. Такое решение в рамках введения карантинных мероприятий приняли во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно протоколу заседания комиссии от 23 марта, поручено Главному управлению Госпродпотребслужбы в Сумской области, Главному управлению Национальной полиции в Сумской области, главам райгосадминистраций, рекомендовано городским головам и главам ОТГ принять меры по запрету работы продуктовых и вещевых рынков, а также установить контроль за недопущением стихийной торговли на территории области.