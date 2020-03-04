На дорогах Сумщины будут мерить температуру водителям и пассажирам Правоохранителям и медикам поручили определить места установки стационарных (мобильных) санитарно карантинные постов на дорогах для осуществления пирометрического контроля пассажиров транспортных средств.

Такое поручение дано по итогам заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам внеочередного заседания комиссии было поручено Главному управлению Национальной полиции в Сумской области, Управлению патрульной полиции в Сумской области, управлению здравоохранения облгосадминистрации определить места установки стационарных (мобильных) санитарно-карантинных постов на дорогах для осуществления пирометрического контроля пассажиров транспортных средств.

Также необходимо обеспечить дежурство личного состава (работников), предусмотреть привлечение для работы в этих пунктах совместно с работниками полиции военнослужащих (в том числе Национальной гвардии Украины), медицинских работников, работников Госсанэпидслужбы (для регулярного проведения дезинфекционных мероприятий, санитарного досмотра вещей, багажа, транспортных средств и грузов).

Кроме того, комиссия поручила главам райгосадминистраций, городским головам и главам ОТГ обеспечить стационарные (мобильные) санитарно-карантинные посты необходимыми материально-техническими и транспортными средствами (в том числе предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, органов исполнительной упади, реализующих государственную политику в сферах обороны и военного строительства), пишет сайт ОГА.