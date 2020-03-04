На дорогах Сумщины будут мерить температуру водителям и пассажирам

Такое поручение дано по итогам заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам внеочередного заседания комиссии было поручено Главному управлению Национальной полиции в Сумской области, Управлению патрульной полиции в Сумской области, управлению здравоохранения облгосадминистрации определить места установки стационарных (мобильных) санитарно-карантинных постов на дорогах для осуществления пирометрического контроля пассажиров транспортных средств.
Также необходимо обеспечить дежурство личного состава (работников), предусмотреть привлечение для работы в этих пунктах совместно с работниками полиции военнослужащих (в том числе Национальной гвардии Украины), медицинских работников, работников Госсанэпидслужбы (для регулярного проведения дезинфекционных мероприятий, санитарного досмотра вещей, багажа, транспортных средств и грузов).
Кроме того, комиссия поручила главам райгосадминистраций, городским головам и главам ОТГ обеспечить стационарные (мобильные) санитарно-карантинные посты необходимыми материально-техническими и транспортными средствами (в том числе предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, органов исполнительной упади, реализующих государственную политику в сферах обороны и военного строительства), пишет сайт ОГА.
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