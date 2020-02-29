На Сумщине потеплеет

Сохранится сухая погода, температура воздуха с 27 марта существенно повысится.
25-26 марта - без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -1 ..- 6 °С, днем +4 .. + 9 °С.
27-29 марта - без осадков, ветер восточный 5-10 м / с. Температура ночью -1 .. + 4 °С, днем +11 .. + 16 °С.
В связи с поступлением арктического воздуха 21-24 марта на Сумщине ожидается ощутимое похолодание....
Погода будет формироваться под влиянием области повышенного давления....
В ближайшие дни в Сумской области ожидаются небольшие осадки, сильный, порывистый ветер и понижение температуры воздуха....
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Начало марта будет преимущественно сухим, ветреным и по-весеннему теплым....