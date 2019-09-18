На Сумщине произошел аварийный разлив нефтепродуктов

По полученной информации, 23.03.2020 в 9:30 было обнаружено разгерметизацию выхлопной линии скважины 64 Восточно-Рогинцевского месторождения. Предприятие сообщило, что вследствие события произошло распыление нефтепродуктов и загрязнения ими 0,21 га земель сельскохозяйственного назначения Николаевского сельского совета Роменского района.
Для проверки полученной информации на место происшествия оперативно выехал государственный инспектор по охране окружающей среды Сумской области. В ходе визуального обследования территории было установлено, что авария привела к загрязнению нефтепродуктами поля, засеянного озимыми. Общая площадь загрязненных участков составляет 0,72 га. Экоинспектором были отобраны пробы почвы для последующего лабораторного анализа. Ситуация взята на особый контроль Инспекции, сообщает пресс-служба ведомства.
Минэкоэнерго подготовило рейтинг «ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей» за 2018 год, сформированный на основании данных официальной статистики, по результатам представленной субъектами хозяйствования...
В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило обращение от жителей с. Вязовое Конотопского района о незаконном перемещении непригодных к...
Государственной экологической инспекцией в Сумской области с АО «Укргаздобыча» взыскано полную сумму ущерба, нанесенного окружающей среде в результате загрязнения земель...
Газопромышленному управлению «Полтавагаздобыча» придется оплатить убытки за аварийное загрязнение земли....
Суд по иску военной прокуратуры взыскал с Шосткинского завода «Звезда» возмещение за загрязнение почвы химикатами....