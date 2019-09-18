Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3286

На Сумщине произошел аварийный разлив нефтепродуктов

Сегодня, 24 марта, в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области от НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» поступило сообщение об аварийном разливе нефтепродуктов.

По полученной информации, 23.03.2020 в 9:30 было обнаружено разгерметизацию выхлопной линии скважины 64 Восточно-Рогинцевского месторождения. Предприятие сообщило, что вследствие события произошло распыление нефтепродуктов и загрязнения ими 0,21 га земель сельскохозяйственного назначения Николаевского сельского совета Роменского района.

Для проверки полученной информации на место происшествия оперативно выехал государственный инспектор по охране окружающей среды Сумской области. В ходе визуального обследования территории было установлено, что авария привела к загрязнению нефтепродуктами поля, засеянного озимыми. Общая площадь загрязненных участков составляет 0,72 га. Экоинспектором были отобраны пробы почвы для последующего лабораторного анализа. Ситуация взята на особый контроль Инспекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Загрязнение Нефть

По тематике

20.12.2019 14:49

Три предприятия с Сумщины в топ-100 крупнейших предприятий-загрязнителей Украины

Минэкоэнерго подготовило рейтинг «ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей» за 2018 год, сформированный на основании данных официальной статистики, по результатам представленной субъектами хозяйствования...

На Сумщине неизвестные отравили землю «дустом»
14.11.2019 14:04

На Сумщине неизвестные отравили землю «дустом»

В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило обращение от жителей с. Вязовое Конотопского района о незаконном перемещении непригодных к...

Больше 240 тыс. гривен возместили нефтяники за загрязнение гектара земли на Сумщине
29.10.2019 14:28

Больше 240 тыс. гривен возместили нефтяники за загрязнение гектара земли на Сумщине

Государственной экологической инспекцией в Сумской области с АО «Укргаздобыча» взыскано полную сумму ущерба, нанесенного окружающей среде в результате загрязнения земель...

17.10.2019 17:03

Полтавским газовикам придется заплатить штраф за загрязнение земель на Сумщине

Газопромышленному управлению «Полтавагаздобыча» придется оплатить убытки за аварийное загрязнение земли....

18.09.2019 11:00

Суд взыскал с Шосткинского завода «Звезда» возмещение за загрязнение почвы химикатами

Суд по иску военной прокуратуры взыскал с Шосткинского завода «Звезда» возмещение за загрязнение почвы химикатами....

Новости

Сумской исполком ввел новые ограничения по карантину
22.03.2020 15:30
Уже с понедельника сумчане поедут по-новому
22.03.2020 15:12
Ночью в Шостке спасатели ликвидировали масштабный пожар (видео)
Сегодня 17:33
На Сумщине произошел аварийный разлив нефтепродуктов
Сегодня 17:32
На Сумщине потеплеет
Сегодня 17:26
На дорогах Сумщины будут мерить температуру водителям и пассажирам
Сегодня 17:18
На Сумщине запретили работу рынков
Сегодня 16:57
В Сумах дали 13 лет за жестокое убийство
Сегодня 16:50
Сумской дизайнер создал серию постеров на тему карантина
Сегодня 16:47
У Сумах проводять опитування з метою протидії занесення та поширення коронавірусу
Сегодня 16:13
В Сумах ЖЭКи дезинфицируют многоэтажки
Сегодня 16:07
Для борьбы с коронавирусом сумской депутат предлагает не достраивать «Романтику» и не мостить евродворы
Сегодня 16:01
view counter

Статьи

Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
Сегодня 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.