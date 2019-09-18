На Сумщине произошел аварийный разлив нефтепродуктов Сегодня, 24 марта, в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области от НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» поступило сообщение об аварийном разливе нефтепродуктов.

По полученной информации, 23.03.2020 в 9:30 было обнаружено разгерметизацию выхлопной линии скважины 64 Восточно-Рогинцевского месторождения. Предприятие сообщило, что вследствие события произошло распыление нефтепродуктов и загрязнения ими 0,21 га земель сельскохозяйственного назначения Николаевского сельского совета Роменского района.

Для проверки полученной информации на место происшествия оперативно выехал государственный инспектор по охране окружающей среды Сумской области. В ходе визуального обследования территории было установлено, что авария привела к загрязнению нефтепродуктами поля, засеянного озимыми. Общая площадь загрязненных участков составляет 0,72 га. Экоинспектором были отобраны пробы почвы для последующего лабораторного анализа. Ситуация взята на особый контроль Инспекции, сообщает пресс-служба ведомства.