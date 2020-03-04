В Сумах ограничат въезд в город

В решении говорится, что отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы должен до полудня 25 марта разработать проект решения исполкома по определению порядка ограничения движения транспорта на магистральных улицах города при въезде и выезде из города на период карантинных мероприятий.
Об этом во время согласительного совета депутатам Сумского городского совета сообщил городской голова Сум Александр Лысенко....
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Мэр Сум Александр Лысенко предлагает принять решение горсовета о запрете въезда в Сумы.... 1