В Сумах ограничат въезд в город Такое решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В решении говорится, что отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы должен до полудня 25 марта разработать проект решения исполкома по определению порядка ограничения движения транспорта на магистральных улицах города при въезде и выезде из города на период карантинных мероприятий.