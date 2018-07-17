В Сумах запретят работу рынков, киосков, автокофеен... Такое решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В нем говорится, что комиссия запрещает работу всех типов рынков, в том числе продовольственных с 14.00 25 марта. Также под запрет попадают объекты передвижной розничной торговли (транспортные средства, емкости, бочки, лотки, столики и т.д.) по реализации молока и молочных продуктов, чая, кофе, временных сооружения по реализации сигарет, табака, безалкогольных напитков (чай, кофе).

Горотдел торговли, быта и защиты прав потребителей должен до завтрашнего полудня подготовить соответствующий проект решения исполнительного комитета.