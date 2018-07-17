В нем говорится, что комиссия запрещает работу всех типов рынков, в том числе продовольственных с 14.00 25 марта. Также под запрет попадают объекты передвижной розничной торговли (транспортные средства, емкости, бочки, лотки, столики и т.д.) по реализации молока и молочных продуктов, чая, кофе, временных сооружения по реализации сигарет, табака, безалкогольных напитков (чай, кофе).
Горотдел торговли, быта и защиты прав потребителей должен до завтрашнего полудня подготовить соответствующий проект решения исполнительного комитета.
В Сумской области под запретом работа продуктовых и вещевых рынков....
Комиссия по вопросам демонтажа незаконно установленных / размещенных элементов благоустройства, временных (металлических) гаражей, временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, бытового,...
Отдел торговли, быта и защиты прав потребителей Сумского горсовета совместно с администрациями рынков проработал вопрос выделения льготных мест для сельхозпроизводителей....
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 27 июля, демонтировали...
По проспекту Михаила Лушпы демонтировали два временные сооружения....