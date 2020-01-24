Водоканал призывает сумчан ответственно пользоваться канализацией

Ведь закупорка сетей и аварийные ситуации на канализационном оборудовании - это не только возможное неудобство для потребителей, но и потенциальная опасность для работников коммунального предприятия, отмечают специалисты.
Поэтому сознательное использование канализационных сетей гражданами станет залогом бесперебойной работы и надлежащего функционирования ваших инженерных систем, особенно во время карантина, когда в условиях изоляции увеличилась нагрузка на оборудование.
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