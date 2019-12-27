Ушел из жизни легендарный оперный певец родом с Сумщины

Последние годы Анатолий Юрьевич тяжело болел. По словам членов семьи, его состояние заметно ухудшилось в ночь на 24 марта — два раза пришлось вызывать «скорую», но спасти артиста так и не удалось.
Анатолий Мокренко заслужил славу одного из лучших украинских баритонов. Окончив Киевский политехнический институт, а затем вечернее отделение столичной консерватории, он начал выступать на оперной сцене, которой отдал более пятидесяти лет жизни! В начале девяностых Анатолий Юрьевич был назначен директором Национальной оперы Украины и прослужил на этом посту девять лет. Последние годы Анатолий Мокренко преподавал в Национальной музыкальной академии, организовывал конкурсы вокалистов и издал несколько мемуаров.
Анатолий Мокре́нко родился 22 января 1933 года в с.Терны Недригайловского района Харьковской области (тпеперь сумщина) —украинский оперный певец (баритон), актёр кино.
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