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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ушел из жизни легендарный оперный певец родом с Сумщины

Сегодня, 24 марта, на 88-м году жизни скончался легендарный оперный певец, народный артист Украины Анатолий Мокренко.

Последние годы Анатолий Юрьевич тяжело болел. По словам членов семьи, его состояние заметно ухудшилось в ночь на 24 марта — два раза пришлось вызывать «скорую», но спасти артиста так и не удалось.

Анатолий Мокренко заслужил славу одного из лучших украинских баритонов. Окончив Киевский политехнический институт, а затем вечернее отделение столичной консерватории, он начал выступать на оперной сцене, которой отдал более пятидесяти лет жизни! В начале девяностых Анатолий Юрьевич был назначен директором Национальной оперы Украины и прослужил на этом посту девять лет. Последние годы Анатолий Мокренко преподавал в Национальной музыкальной академии, организовывал конкурсы вокалистов и издал несколько мемуаров.

Справка

Анатолий Мокре́нко родился 22 января 1933 года в с.Терны Недригайловского района Харьковской области (тпеперь сумщина) —украинский оперный певец (баритон), актёр кино.

Общество Анатолий Мокренко Утрата

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