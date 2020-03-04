На Сумщине уже 15 подозрений на коронавирус По состоянию на 18:30 в Сумской области 15 человек с подозрением на коронавирус.

Из них 13 в Сумах. Шесть из них - госпитализированы, остальные на самоизоляции.

Все пациенты с подозрением на заболевание контактировали в целом с 44 людьми. Об этом сообщил заместитель директора Сумского лабораторного центра Михаил Мацюк, пишет UA:СУМИ.