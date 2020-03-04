На Сумщине уже 15 подозрений на коронавирус

Из них 13 в Сумах. Шесть из них - госпитализированы, остальные на самоизоляции.
Все пациенты с подозрением на заболевание контактировали в целом с 44 людьми. Об этом сообщил заместитель директора Сумского лабораторного центра Михаил Мацюк, пишет UA:СУМИ.
Сегодня ночью, с 24 на 25 марта, в Конотоп прибудет специальный поезд, которым в связи с пандемией возвращаются на Родину...
Правоохранителям и медикам поручили определить места установки стационарных (мобильных) санитарно карантинные постов на дорогах для осуществления пирометрического контроля пассажиров транспортных...
В Сумской области под запретом работа продуктовых и вещевых рынков....
У Сумах відділ охорони здоров’я проводить опитування містян з метою протидії занесення та поширення коронавірусу....
Сегодня, 24 марта, депутат Сумского городского совета Владимир Чепик на согласительном совете внес предложение для отыскания денег на обеспечение медицинской...