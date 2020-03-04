Обвинувачення Чмиря: через карантин прокурор «прогуляв» суд у справі депутата Сумської облради

Але через карантин і скасування транспортного сполучення із столицею прокурор, який підтримує обвинувачення у цій справі, не зміг дістатися до суду, повідомляє sumy.today.

Інформацію про це підтвердила речниця прокурора Сумської області Наталя Науменко.

Нагадаємо, кримінальне провадження стосовно Юрія Чмиря прокуратура Сумської області відкрила у квітні 17-го, і вже в серпні того ж року направила обвинувальний акт до cуду. Депутату інкримінують два епізоди злочинної діяльності. Перший стосується отримання нового паспорта громадянина України у той час, коли старий, за даними прокуратури, втрачений не був і навіть використовувався. Другий епізод, який прокуратура інкримінує Юрію Чмирю, це декларування недостовірної інформації про майно і доходи за 2016 рік.За словами Наталі Науменко, Юрій Чмирь у декларації не вказав свою доньку, 20-річну студентку, з якою проживав і яка на той момент була власницею 9 квартир та трьох паркомісць у місті Києві.

«За найсуворішою із інкримінованих статей строк давності закінчується через три роки з моменту вчинення злочину, тобто це у нас квітень 2020 року», - пояснила Наталя Науменко.

Тобто, те, що починалося гучними заявами про незадекларовані квартири на мільйони, цілком імовірно закінчиться...пшиком. І замість встановлення вини чи невинуватості Юрія Чмиря, суд просто може закрити справу. Бо закінчиться строк притягнення до відповідальності.

Детальніше про справу Юрія Чмиря можна дізнатись із програми журналістських розслідувань "Під прицілом".

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