Из Москвы на Сумщину едет спецпоезд с украинцами Сегодня ночью, с 24 на 25 марта, в Конотоп прибудет специальный поезд, которым в связи с пандемией возвращаются на Родину украинцы.

Сегодня в Конотоп прибудет спецпоезд, который вчера выехал из Украины в Москву, чтобы забрать наших граждан. В поезде 18 купейных вагонов, в которых в Украину возвращается 725 человек. В Конотопе они пройдут таможенный контроль, измерение температуры, напишут заявления-обязательства не покидать места жительства, а также укажут, с кем они проживают, чтобы этим людям предоставили рекомендации также не выходить из дома. Из Конотопа поезд отправится в Киев, оттуда каждая область будет забирать своих жителей. Жители Сумщины же могут выйти из поезда в Конотопе, пишет Sumy.Today.