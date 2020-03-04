Из Москвы на Сумщину едет спецпоезд с украинцами

Сегодня в Конотоп прибудет спецпоезд, который вчера выехал из Украины в Москву, чтобы забрать наших граждан. В поезде 18 купейных вагонов, в которых в Украину возвращается 725 человек. В Конотопе они пройдут таможенный контроль, измерение температуры, напишут заявления-обязательства не покидать места жительства, а также укажут, с кем они проживают, чтобы этим людям предоставили рекомендации также не выходить из дома. Из Конотопа поезд отправится в Киев, оттуда каждая область будет забирать своих жителей. Жители Сумщины же могут выйти из поезда в Конотопе, пишет Sumy.Today.
По состоянию на 18:30 в Сумской области 15 человек с подозрением на коронавирус....
Правоохранителям и медикам поручили определить места установки стационарных (мобильных) санитарно карантинные постов на дорогах для осуществления пирометрического контроля пассажиров транспортных...
В Сумской области под запретом работа продуктовых и вещевых рынков....
У Сумах відділ охорони здоров’я проводить опитування містян з метою протидії занесення та поширення коронавірусу....
Сегодня, 24 марта, депутат Сумского городского совета Владимир Чепик на согласительном совете внес предложение для отыскания денег на обеспечение медицинской...