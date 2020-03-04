За два дні штаб «Бізнес-місту» витратив на медичне обладнання для сумських лікарень майже 4 млн грн

Слід виділити, що за кошти БФ «ТЕХНОЛОГІЯ» вдалося законтрактувати та оплатити 10 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) на загальну суму 3,072 млн. грн., а також 7000 респіраторів FFP2 та FFP3, 500 захисних антивірусних комплектів одягу, а також захисні окуляри та щитки.
Також ТОВ «Горобина» налагодила виробництво антисептику, таким чином ми закупили 1 000 л і з завтрашнього дня починаємо поставляти його в медичні заклади.
Найближчими днями очікуємо поставок законтрактованих засобів захисту, усе закуплене буде розподілене між закладами охорони здоров’я м. Суми та обласними медичними установами.
Сумарно допомога від БФ «ТЕХНОЛОГІЯ» склала 7,8 млн. грн.
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