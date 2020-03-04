Полиция разыскала шосткинца, который приехал из Германии и вместо самоизоляции таксовал В своем вчерашнем видеообращении мэр Шостки Николай Нога сообщил о случае, когда один из жителей нашего города, приехавший из Германии, где высокая заболеваемость коронавирусом, вместо того, чтобы самоизолироваться, начал таксовать.

Ранее шосткинец давал подписку, что 14 дней будет находиться дома, на самоизоляции.

Как стало известно Шостка.INFO, сегодня, 24 марта, полиция его нашла. Оказалось, что мужчина таксовал возле вокзала… Теперь этим случаем займутся медики. Если будет необходимо, специалисты в полном объеме проведут комплекс мер.

На днях в родной город из-за рубежа вернулись 14 шосткинцев, в том числе 2 чел. – из Польши, 2 чел. – из Грузии, 1 – из Прибалтики и др.). Все они обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию.