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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23295

В Шостке уголовник обворовал родного брата

В полицию с заявлением о пропаже из квартиры дорогостоящей гитары с чехлом, миксера и других вещей обратился житель Шостки.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, мужчина поделился с полицейскими своими подозрениями о том, что кражу мог совершить его родной брат, с которым он живет в одной квартире.

Полицейские разыскали неоднократно судимого 28-летнего родственника потерпевшего. Тот своей вины не отрицал и рассказал, что часть похищенного успел продать, а деньги потратил на свои нужды. Свой поступок объяснил отсутствием средств на жизнь.

В полиции в отношении мужчины открыли уголовное производство по статье «Кража». Согласно ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины ему грозит до 5 лет лишения свободы, окончательное наказание злоумышленнику определит суд, сообщает полиция Сумщины.

Право Кража

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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