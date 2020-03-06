В Шостке уголовник обворовал родного брата

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, мужчина поделился с полицейскими своими подозрениями о том, что кражу мог совершить его родной брат, с которым он живет в одной квартире.
Полицейские разыскали неоднократно судимого 28-летнего родственника потерпевшего. Тот своей вины не отрицал и рассказал, что часть похищенного успел продать, а деньги потратил на свои нужды. Свой поступок объяснил отсутствием средств на жизнь.
В полиции в отношении мужчины открыли уголовное производство по статье «Кража». Согласно ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины ему грозит до 5 лет лишения свободы, окончательное наказание злоумышленнику определит суд, сообщает полиция Сумщины.
Молодая сумчанка заходила в супермаркеты и потихоньку выносила элитные алкогольные напитки, икру и креветки....
В поисках денег злоумышленник два раза проникал в нежилую усадьбу и похищал имущество....
О краже в полицию сообщил управляющий супермаркета. Он рассказал правоохранителям, что обнаружил факт преступления во время просмотра записей видеокамер....
Женщина дважды наведывалась в магазин и выносила мимо кассы понравившиеся товары....
Как установили правоохранители, 31-летнюю сумчанку с неоплаченным товаром неоднократно останавливали на выходе работники службы безопасности маркета....