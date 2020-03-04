В Сумах закрывают Центральный рынок на карантин С 25 марта, с 14.00, Центральный рынок в Сумах закрывается на карантин.

Об этом сообщил в Фейсбуке директор рынка Расул Галаев.

«С новостями, за которые в древние времена убивали гонцов…

Вернулся сегодня с заседания городского штаба по противодействию коронавирусу.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС приняла решение закрыть рынок с 25 марта 14:00. Пока до 3 апреля.

Мне трудно принять эту новость. Во-первых потому, что сейчас без работы останутся почти 3 тысячи предприниимателей. В большинстве своем это главные кормильцы в семьях. Во-вторых, потому что теперь все покупатели, которые выбирали рынок как самое безопасное место для покупок, место, где еще есть натуральные продукты, вынуждены будут отправиться в супермаркеты. Не берусь судить о качестве мяса, овощей, фруктов и молочки на их полках, но то что рынок – это в первую очередь место для фермерских продуктов, знают все. Так же как и то, что это место с самыми низкими ценами. Сейчас вопрос цены на продукты для многих критически важен. Насколько правильное решение ставить людей без возможности сэкономить, покажет время.

Я понимаю, что мера вынужденная. Что речь идет о здоровье горожан, о безопасности всех и каждого. И что в борьбе с вирусом все равно победит человечество. Понимаю, знаю, но вот принять трудно.

О хорошем.

Завтра работаем до 14.00. Это значит, что у вас есть возможность купить свежее мясо и натуральные продукты. Хотя бы на неделю вперед», - написал он.