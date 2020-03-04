В Сумах закрывают Центральный рынок на карантин

Об этом сообщил в Фейсбуке директор рынка Расул Галаев.
«С новостями, за которые в древние времена убивали гонцов…
Вернулся сегодня с заседания городского штаба по противодействию коронавирусу.
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС приняла решение закрыть рынок с 25 марта 14:00. Пока до 3 апреля.
Мне трудно принять эту новость. Во-первых потому, что сейчас без работы останутся почти 3 тысячи предприниимателей. В большинстве своем это главные кормильцы в семьях. Во-вторых, потому что теперь все покупатели, которые выбирали рынок как самое безопасное место для покупок, место, где еще есть натуральные продукты, вынуждены будут отправиться в супермаркеты. Не берусь судить о качестве мяса, овощей, фруктов и молочки на их полках, но то что рынок – это в первую очередь место для фермерских продуктов, знают все. Так же как и то, что это место с самыми низкими ценами. Сейчас вопрос цены на продукты для многих критически важен. Насколько правильное решение ставить людей без возможности сэкономить, покажет время.
Я понимаю, что мера вынужденная. Что речь идет о здоровье горожан, о безопасности всех и каждого. И что в борьбе с вирусом все равно победит человечество. Понимаю, знаю, но вот принять трудно.
О хорошем.
Завтра работаем до 14.00. Это значит, что у вас есть возможность купить свежее мясо и натуральные продукты. Хотя бы на неделю вперед», - написал он.
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Twist
В протоколе заседания указано что срок выполнения решения до 12:00 25.03.2020 , у вас же указано с 14:00.
Исправьте ошибку, многие предприниматели могут понести ответсвенность из-за этой опечатки. Или может я чего-то не понимаю?
Скриншот протокола