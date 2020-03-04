Как действовать в случае коронавируса обучают врачей Сумщины (видео)

Онлайн-лекции для медиков подготовили преподаватели Сумского государственного университета и работники Центра общественного здоровья, говорится в сюжете UA:СУМИ.
По словам заведующего кафедрой инфекционных болезней СумГУ Николая Чемича, врачей учат, как организовать свою работу, чтобы не было хаоса, а также каким образом осуществлять профилактику и противоэпидемические мероприятия.
Главная инфекционистка Сумской области Ирина Троцкая отметила, что многие медицинские работники заражаются COVID-19 именно из-за применения очень сложных средств индивидуальной защиты.
«Потому что, чем сложнее, тем выше риск инфицирования при снятии», - подчеркнула Троцкая.
По ее словам, по состоянию на 24 марта во всех учреждениях здравоохранения Сумщины есть средства индивидуальной защиты по максимально упрощенной схеме на 3-дневный запас.
«В областной инфекционной больнице - на 10 дней, даже если будет массовое поступление», - добавила она.
По состоянию на 24 марта онлайн-лекции прослушали около 150 врачей Сумщины.
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