Как действовать в случае коронавируса обучают врачей Сумщины (видео) На Сумщине врачей учат, как действовать в случае коронавируса.

Онлайн-лекции для медиков подготовили преподаватели Сумского государственного университета и работники Центра общественного здоровья, говорится в сюжете UA:СУМИ.

По словам заведующего кафедрой инфекционных болезней СумГУ Николая Чемича, врачей учат, как организовать свою работу, чтобы не было хаоса, а также каким образом осуществлять профилактику и противоэпидемические мероприятия.

Главная инфекционистка Сумской области Ирина Троцкая отметила, что многие медицинские работники заражаются COVID-19 именно из-за применения очень сложных средств индивидуальной защиты.

«Потому что, чем сложнее, тем выше риск инфицирования при снятии», - подчеркнула Троцкая.

По ее словам, по состоянию на 24 марта во всех учреждениях здравоохранения Сумщины есть средства индивидуальной защиты по максимально упрощенной схеме на 3-дневный запас.

«В областной инфекционной больнице - на 10 дней, даже если будет массовое поступление», - добавила она.

По состоянию на 24 марта онлайн-лекции прослушали около 150 врачей Сумщины.