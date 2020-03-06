Замглавы Сумской ОГА может стать донецкий кадр

«Редкая хапуга летит в Сумы и вскоре станет замом главы Сумской ОГА.
Знакомьтесь - Лаврик Владислав.
Был замом у главы Донецкой ОГА Жебривского.
Чтобы кратко его охарактеризовать - достаточно вспомнить о приезде Александра Турчинова на Донбасс. Его встречал Лаврик.
- Уберите этого вора, якобы произнёс Пастор», - написал А.Тахтай.
Информацию о будущем назначении подтверждают и источники в ОГА, пишет Sumy.Today.
Речь идет о Владиславе Лаврике, который до этого работал заместителем главы Бориспольской райгосадминистрации Донецкой области.
Как стало известно из декларации чиновника за 2019 год, вся его недвижимость находится в Ясиноватском и Лиманском районах Донетчины. А в самом Донецке у Владислава Лаврика осталась квартира.