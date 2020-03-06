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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:421163

Замглавы Сумской ОГА может стать донецкий кадр

Информацию об этом 24 марта в Фейсбуке распространил журналист Александр Тахтай.

«Редкая хапуга летит в Сумы и вскоре станет замом главы Сумской ОГА.

Знакомьтесь - Лаврик Владислав.

Был замом у главы Донецкой ОГА Жебривского.

Чтобы кратко его охарактеризовать - достаточно вспомнить о приезде Александра Турчинова на Донбасс. Его встречал Лаврик.

- Уберите этого вора, якобы произнёс Пастор», - написал А.Тахтай.

Информацию о будущем назначении подтверждают и источники в ОГА, пишет Sumy.Today.

Речь идет о Владиславе Лаврике, который до этого работал заместителем главы Бориспольской райгосадминистрации Донецкой области.

Как стало известно из декларации чиновника за 2019 год, вся его недвижимость находится в Ясиноватском и Лиманском районах Донетчины. А в самом Донецке у Владислава Лаврика осталась квартира.

Политика Владислав Лаврик
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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