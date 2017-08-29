В Сумское море выпустили тонну белого амура (видео)

24 марта представители общественной организации «Косовщинское водохранилище», которая занимается решением экологической проблемы этого водохранилища, выпустили в водоем 1 тонну 160 кг малька белого амура, говорится в сообщении.
Реки Псел, Шостка, Сейм и Десна пополнились новой рыбой....
Инспекцией проведены гидрохимические исследования воды в реках Сумка, Стрелка и Косовщинском водохранилище....
Пока будут изучаться вопросы по загрязнению Косовщинского водохранилища, в Сумах и в Косовщине должны установить на пляже знаки «Купаться запрещено»....
В этом году в 11 пунктах будет выпущено 25 000 мальков....