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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумское море выпустили тонну белого амура (видео)

Об этом сообщили на странице благотворительного фонда «Бизнес – городу».

24 марта представители общественной организации «Косовщинское водохранилище», которая занимается решением экологической проблемы этого водохранилища, выпустили в водоем 1 тонну 160 кг малька белого амура, говорится в сообщении.

Общество Косовщинское водохранилище Мальки

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