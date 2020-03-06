Число зараженных в Украине перевалило за сотню Коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 113 человек в 13 областях Украины.

Такую статистику по состоянию на 7:00 среды, 25 марта, предоставила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели уточнил, что в течение суток 24 марта лаборатории выявили коронавирус в 29 образцах.

География распространения COVID-19 по Украине следующая:

Черновицкая область – 38 случаев (один летальный, один выздоровел, 13 за прошлые сутки);

Киевская – 22 (семь за прошлые сутки);

Ивано-Франковская - пять (один летальный);

Тернопольская – четыре (два за прошлые сутки);

Днепропетровская – два;

Житомирская - два (один летальный);

Запорожская – два за прошлые сутки;

Львовская – два;

Волынская – один за прошлые сутки;

Донецкая – один;

Луганская – один за прошлые сутки;

Одесская – один за прошлые сутки;

Черкасская – один;

Киев – 31 (два за прошлые сутки).