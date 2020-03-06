Число зараженных в Украине перевалило за сотню

Такую статистику по состоянию на 7:00 среды, 25 марта, предоставила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели уточнил, что в течение суток 24 марта лаборатории выявили коронавирус в 29 образцах.
География распространения COVID-19 по Украине следующая:
Черновицкая область – 38 случаев (один летальный, один выздоровел, 13 за прошлые сутки);
Киевская – 22 (семь за прошлые сутки);
Ивано-Франковская - пять (один летальный);
Тернопольская – четыре (два за прошлые сутки);
Днепропетровская – два;
Житомирская - два (один летальный);
Запорожская – два за прошлые сутки;
Львовская – два;
Волынская – один за прошлые сутки;
Донецкая – один;
Луганская – один за прошлые сутки;
Одесская – один за прошлые сутки;
Черкасская – один;
Киев – 31 (два за прошлые сутки).
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